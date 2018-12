Nonno Mariano

E' morto nonno Mariano, lontano dalla sua casa

E' morto nonno Mariano, l'anziano sfrattato nei mesi scorsi dalla sua casa in viale Diana a Partanna Mondello, dopo una lunghissima disputa.

Se n'è andato lontano dalla sua casa, a 91 anni, malato. La fine peggiore che ci si potesse augurare, per la vicenda di Nonno Mariano, l'anziano sfrattato nei mesi scorsi dalla sua casa in viale Diana a Partanna Mondello, dopo una lunghissima disputa.

Una vicenda che fonda le sue radici su liti familiari antiche dovute ad eredità e che è finita in tribunale con la richiesta di sfratto perché una parte della casa sarebbe abusiva e potrebbe far crollare l'intera palazzina. I nipoti di Mariano Lucido hanno comprato l'intera palazzina all'asta pignorata dai debiti e hanno voluto lo sfratto, che era stato rimandato più volte a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano, a volte mentre lo stavano mettendo su una barella per portarlo in una casa di cura.

Una storia che aveva appassionato e al tempo stesso fatto indignare milioni di italiani, che ne avevano potuto seguire gli sviluppi e i continui colpi di scena quasi in tempo reale.

Nel pomeriggio di ieri però, Nonno Mariano, già da tempo in gravissime condizioni di salute e aggravatosi nelle ultime settimane, è morto. Purtroppo lontano dalla sua casa.

