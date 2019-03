Pino Caruso

E' morto Pino Caruso, un simbolo per Palermo

Palermo piange la scomparsa del grande attore Pino Caruso. Uno degli attori siciliani simbolo di Palermo.

Addio a Pino Caruso. Palermo piange la scomparsa del grande attore, morto ieri pomeriggio a 84 anni a Roma. Era malato da tempo. I funerali si svolgeranno domani.

Uno degli attori siciliani più noti in televisione e al cinema assieme a Franchi e Ingrassia e Lando Buzzanca, era uno dei simboli di Palermo.

Nato il 12 ottobre 1934, ha debuttato nel mondo dello spettacolo al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo in "Il giuoco delle parti" di Luigi Pirandello. Nel 1965 si trasferisce a Roma e nel 1967 per il Bagaglino debutta al Teatro Nuovo di Milano con lo spettacolo Pane al Pino e Pino al Pino di Castellacci e Pingitore.

Importante anche il suo impegno televisivo, che inizia alla fine degli anni 60. Nel 1968 lo scrittura la RAI per la trasmissione di varietà "Che domenica amici", nel 1975 partecipa a Mazzabubù (Rai Uno), sempre di Castellacci e Pingitore, per la regia di Falqui. Caruso è tra i primi artisti a parlare in lingua siciliana nella tv italiana.

Tra il 1995 e il 1997, Caruso fu protagonista del Festino di Santa Rosalia a Palermo, rinnovandolo e trasformandolo a tutti gli effetti in una rappresentazione teatrale.

È noto anche per essere stato tra i protagonisti della fiction Carabinieri su Canale 5, interpretando il maresciallo Giuseppe Capello.

Le parole del Sindaco Leoluca Orlando apprendendo della morte di Pino Caruso:

"Palermo perde un concittadino straordinario, un uomo, un artista che ha contribuito alla rinascita della città, con la sua cultura, la sua ironia, la sua sagacia. Proprio negli anni della rinascita, dopo le terribili stragi del '92, contribui con la sua forza e le sue idee a dare speranza ai palermitani e alla città: sue furono grandi intuizioni che sono rimaste nella tradizione culturale della città, come quella di un Festino che divenisse anche momento di spettacolo e gioia, oltre che di riflessione e fede. Lascia in tutti noi un grande dolore, ma certamente anche l'orgoglio di averlo conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada."

La dichiarazione dell'assessore designato alle Culture, Adham Darawsha:

"Pino Caruso resterà per sempre nella storia culturale e sociale di Palermo. In anni terribili in cui la città era ferita dalle stragi si unì alla battaglia di tanti per curare "la città malata", come lui stesso la definì e lo fece portanto idee nuove e rivoluzionarie per quel tempo, prima fra tutte quella di un Festino che alla fede unisse lo spettacolo e la mescolanza di arti e culture. Il ricordo della sua arte e del suo amore per Palermo resterà certamente vivo."

Il cordoglio del M5S di Palermo per la scomparsa dell’attore Pino Caruso

“Addolorati per la scomparsa di un grande artista, ci uniamo al cordoglio dei tanti italiani che hanno apprezzato negli anni un artista straordinario come Pino Caruso. Da palermitani siamo orgogliosi per il lustro dato dal maestro Pino Caruso alla nostra città e siamo certi che Palermo, così come il resto del Paese, non lo dimenticherà mai e che saprà celebrarlo per il contributo importante dato alla cultura e allo spettacolo, al pari di altri grandi personaggi italiani che ci hanno lasciato”. La nota è firmata dai parlamentari nazionali di Palermo, Alaimo, Di Piazza, D’Orso, Penna, Trizzino e Varrica, dal gruppo consiliare al Comune e dai consiglieri di circoscrizione di Palermo.

