È morto Sergio Marchionne

╚ morto Sergio Marchionne

Le condizioni dell'ex amministratore delegato di FCA erano ormai irreversibili

25/07/2018

Si è spento Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di FCA, 66 anni, era ormai in condizioni irreversibili, in seguito a complicazioni post-operatorie. Dopo l'intervento subito il 28 giugno scorso nella clinica “Universitatsspital” di Zurigo in Svizzera - secondo Lettera43.it per un sarcoma alla spalla - Marchionne sarebbe entrato in coma per embolia cerebrale.

Le condizioni di salute di Marchionne erano ormai irrimediabilmente compromesse, tanto da portare FCA, Ferrari e CNH a riorganizzare l'assetto dirigenziale, dal momento che era già noto che Marchionne non sarebbe più tornato a svolgere le proprie attività nel gruppo. Alla guida di FCA è stato nominato Mike Manley, già responsabile del marchio Jeep e membro del Group executive council (Gec).Ma

La straordinaria carriera di Sergio Marchionne sembrava non poter mai subire battute d'arresto. Nato a Chieti il 17 giugno 1952, il manager con nazionalità italiana e canadese era laureato in filosofia e in legge all’Università di Toronto (Canada) e in economia e commercio all’Università di Windsor (Canada), dove ha anche conseguito il master in business administration. In Canada le prime esperienze professionali: dal 1983 al 1985 ha lavorato alla Deloitte Touche, dal 1985 al 1988 nel Lawson Mardon Group di Toronto, del quale è stato anche, nel periodo tra il 1992 e il 1994, vice president per lo sviluppo legale e aziendale, e chief financial officer.

Dopo aver ricoperto ruoli dalle responsabilità crescenti (nella Glenex Industries, alla Acklands Ltd., in Algroup a Zurigo e nel Lonza Group Ltd.), nel maggio 2003 è diventato consigliere di amministrazione di Fiat S.p.A., e poi amministratore delegato il 1° giugno 2004. A giugno 2009, inoltre, è diventato amministratore delegato di Chrysler Group LLC (che nel dicembre 2014 ha cambiato la denominazione in FCA US LLC), carica a cui nel settembre del 2011 ha aggiunto quella di presidente. Dal 13 ottobre 2014 sostituiva Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza di Ferrari N.V. e Ferrari S.p.A..

A maggio 2010, Marchionne è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Exor, e nel maggio 2015 ne è stato nominato vice presidente non esecutivo. Dal settembre 2013 ricopriva la carica di presidente di CNH Industrial N.V., la società nata dalla fusione di Fiat Industrial S.p.A. e CNH Global N.V.. Nella sua incredibile carriera, Marchionne è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc., del Peterson Institute for International Economics e dell’International Council di J.P. Morgan, e presidente del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti.

