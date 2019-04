Tobia Caltagirone

E' morto Tobia Caltagirone, popolare conduttore tv locale

╚ morto ieri pomeriggio Tobia Caltagirone, un malore improvviso lo ha stroncato durante un appuntamento di lavoro a Palermo.

È morto ieri pomeriggio Tobia Caltagirone, un malore improvviso lo ha stroncato durante un appuntamento di lavoro in via Pipitone Federico a Palermo.

Pioniere della radiofonia, aveva cominciato a muovere i suoi primi passi a Radio Kemonia alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Dopo una lunga pausa dedicata al lavoro nel settore delle vendite editoriali, era tornato nel giro dell’emittenza radiotelevisiva nel 2010 come produttore di programmi televisivi ed agente pubblicitario.

Anni, questi ultimi, trascorsi prevalentemente a CTS, con una breve pausa al gruppo Media One. Non aveva però mai dimenticato la sua prima grande passione, la radio, che aveva contemporaneamente ricominciato a fare a Radio In, storica emittente del capoluogo siciliano. Domani avrebbe compiuto 60 anni.

