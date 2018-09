santa rosalia e tradizioni

È tempo di ''acchianata'': Santa Rosalia fra religione, tradizione e scaramanzia *VIDEO*

Inizia il mese del celebre, proverbiale pellegrinaggio dalle falde del Monte Pellegrino al Santuario, per chiedere una grazia alla Santuzza, per dimostrare a sé stessi una fiducia rinnovata o semplicemente per mettersi alla prova. Il programma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2018 - 08:31:24 Letto 373 volte

Andare dal basso verso l'alto, distaccandosi dalla materialità del mondo terreno per tendere a quello divino, è una prerogativa dell'essere umano da quando la religione, millenni fa, è diventata parte integrante della vita delle comunità. E se poi la carta d'identità recita "Palermo" alla voce "luogo di nascita", l'usanza si arricchisce di folklore e tradizione. Al via il periodo della celebre, proverbiale "acchianata" del Monte Pellegrino verso il Santuario di Santa Rosalia, pellegrinaggio per chiedere alla Santa una grazia, per dimostrare a sé stessi una fiducia rinnovata o semplicemente per mettersi alla prova, ognuno nel senso che preferisce.

La tanto cara salute, una famiglia felice, un impiego stabile e tanto altro: infinite sono le sfaccettature delle richieste alla Santuzza, intrise di passione, carica religiosa e - perché no - condite da un pizzico di egoismo. Santa Rosalia riceve e ascolta tutti, già dalla vigilia di oggi 4 settembre, giorno dedicato alla patrona di Palermo, e per tutto il mese. È per questo che il Santuario resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 20, e per oggi 4 settembre e tutti i sabato del mese le Sante messe saranno celebrate alle 9,30 e alle 18. Ogni domenica, invece, saranno celebrate alle ore 7, alle 8,30, alle 10, alle 11,30, alle 16,30 e alle 18. Alla fine di ogni messa ci sarà la benedizione dei fidanzati presenti, dei novelli sposi e dei bambini.

L'evento è parte integrante della vita, dei costumi e della tradizione familiare di migliaia di palermitani, tra i devoti alla santa e non solo. L'importanza dell'"acchianata" è anche simbolica, un raccogliere le forze per impiegarle nel piccolo sacrificio di recarsi al cospetto di Santa Rosalia per un'umile richiesta. E dato che ognuno, a suo modo, vuole visitare la Santuzza, Oggi 4 settembre le Sante messe saranno cinque: alle 7, alle 8,30, alle 10,30, alle 16,30 e alle 18. Alle 10,30 si terrà il Pontificale, animato dalla corale polifonica “San Sebastiano” della polizia municipale di Palermo e presieduto dall'arcivescovo Corrado Lorefice.

L'evento è una pietra miliare della "palermitanità", e anche il traffico è oggetto di modifiche dovute all'ingente afflusso di pellegrini che scaleranno il monte fino ad arrivare all'agognata cima:

- Già scattate dal pomeriggio del 3 settembre, sino a fine mese vigeranno alcune limitazioni alla viabilità lungo le falde di Monte Pellegrino, in via Pietro Bonanno. In particolare, la polizia municipale ha disposto la chiusura alle auto di via Pietro Bonanno a partire da via Cardinale Rampolla e fino alla Spianata della Grotta, fino alle 24 della seconda domenica di settembre e nei week-end successivi dello stesso mese, e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 e la domenica dalle 7 alle 20.

- Sarà consentito circolare solo ai veicoli di soccorso ed emergenza, forze dell'ordine, bus Amat e pullman turistici, mezzi dei "Rangers d'Italia" (ente gestore della Riserva di Monte Pellegrino), di operatori e troupe televisive, e quelli religiosi di Curia, Diocesi e Santuario. E ancora, ai veicoli diretti al Castello Utveggio e al ristorante "Villa Costanza (limitatamente ai tratti da e per gli stessi).

- È permesso l'ingresso nell'area ai residenti, alle persone con disabilità e ai commercianti di attività con sede nella Spianata della Sacra Grotta.

- Divieti di sosta, con rimozione coatta, lungo il tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta. E su entrambi i lati della carreggiata di piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo (a eccezione dei bus): in via P. Giordano Cascini, nel tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta (per consentire lo svolgimento della Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia) e nell'area tra la via Monte Ercta ed il piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato direzione Santuario.

- Inoltre, non si potrà parcheggiare lungo la Spianata della Sacra Grotta e in Largo Antonio Sellerio.

- Infine, oggi in via Martin L. King sarà istituito il senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico (se necessario, il provvedimento potrà essere prorogato anche nei giorni successivi).





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!