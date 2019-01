neve sicilia

Ecco la neve nel palermitano *VIDEO*

La neve è arrivata ad imbiancare anche le zone collinari in Sicilia a 500 metri sul livello del mare, come previsto dalle previsioni meteo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2019 - 10:14:27 Letto 425 volte

Eccola. La neve è arrivata ad imbiancare anche le zone collinari in Sicilia a 500 metri sul livello del mare, come previsto dalle previsioni meteo. Nel Palermitano la neve è caduta ieri sera nella zona di Piana degli Albanesi e a San Martino delle Scale, ma anche Monte Cuccio è imbiancato. In serata ha nevicato a Caccamo, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale.

Mentre già da alcuni giorni abbondanti nevicate hanno imbiancato i borghi di Petralia Soprana e Sottana. A piano Battaglia una spessa coltre di neve rende il paesaggio spettacolare. Anche l'Etna è innevato.

Fiocca anche in provincia di Agrigento a Caltabellotta. In provincia di Caltanissetta è stato imbiancato il borgo di Sutera. Mentre nel Trapanese sono scesi fiocchi di neve a Partanna. Ad Enna e a Piazza Armerina la neve già da ieri è fioccata abbondante.

