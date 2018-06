controlli nell'edilizia

Edilizia e sicurezza sul lavoro, denunciati quattro imprenditori a Villabate

Norme di sicurezza non rispettate e vigilanza inesistente, accertata anche la presenza di 11 lavoratori in nero senza formazione né protezioni

Pubblicata il: 20/06/2018

Sicurezza nei cantieri della provincia di Palermo nel mirino dei carabinieri, dell'INAIL e dell'Asp del capoluogo. Stavolta finite sotto la lente d'ingrandimento quattro ditte a Villabate (PA), di cui tre impegnate nella costruzione di 18 villette bifamiliari e una nella realizzazione di un edificio residenziale.

A seguito di accurate verifiche, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica quattro imprenditori, per la violazione delle norme sulla sicurezza, e due professionisti, coordinatori della fase della progettazione ed esecuzione dei lavori, ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri.

I lavori sono stati temporaneamente sospesi: è stata accertata anche la presenza di 11 lavoratori in nero, mai sottoposti a visite mediche o avviati a corsi di specifica formazione sui rischi inerenti l'attività da svolgere, e sprovvisti dei dispositivi di protezione individuali necessari per l'espletamento di determinate mansioni.

Multe salatissime - circa 100.000 € - e sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 €. I quattro denunciati e le multe comminate, portano a oltre 245mila euro e 13 denunce a piede libero il bilancio mensile del contrasto all'inosservanza delle regole di sicurezza nell'edilizia.

Ora più che mai, alla luce delle numerose morti bianche avvenute nell'arco del 2018 su tutto il territorio nazionale, il settore necessita un monitoraggio efficiente e diffuso. In un'ottica di implementazione dei controlli, recentemente anche il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Palermo è stato potenziato con l'arrivo di nuovo personale.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

