sicurezza nelle scuole

Edilizia scolastica, approvate istanze progettuali per 92 mln. L'elenco degli interventi

25 opere da realizzare in altrettante scuole nel periodo fino al 2020. Orlando ''In questi anni centinaia di interventi''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2018 - 10:29:13 Letto 447 volte

Venerdì scorso la Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore Emilio Arcuri, un elenco di interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza di impianti scolastici della città, nell'ambito della partecipazione all’avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

In particolare, la Giunta ha individuato 25 interventi da realizzare in altrettante scuole, per un importo complessivo di circa 92,6 milioni di euro nel periodo fino al 2020. Si tratta di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando commenta così il provvedimento: “Speriamo, con questo strumento, di poter chiudere il cerchio della messa in sicurezza delle scuole cittadine. Un lavoro lungo e complesso - spiega Orlando - partito nel 2012 quando erano meno di 10 le scuole in regola e che ha visto in questi anni realizzare centinaia di interventi piccoli e grandi, spesso grazie esclusivamente a fondi e maestranze del Comune o delle partecipate".

Ma non sono mancate le polemiche: i componenti del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle avevano invocato interventi sanzionatori per la mancata pubblicità dei dati sugli interventi [pubblicati a fine articolo]. Il vice sindaco palermitano Sergio Marino commenta così la vicenda: "Fermo restando il sacrosanto diritto di ogni gruppo consiliare di svolgere come meglio crede il proprio ruolo di maggioranza o opposizione", dice Marino, "leggendo questa dichiarazione non ho potuto fare a meno di chiedermi se i consiglieri del M5S sappiano che esiste un sito Internet del Comune che pubblica con regolarità diversi documenti. Fra questi, segnalo la Delibera di Giunta n. 89 del 6 luglio scorso, che contiene un esaustivo elenco di scuole ed interventi proposti a valere sul bando regionale. Il confronto e lo scontro possono certamente prevedere prese di posizione nette, ma che almeno siano basate sulla consocenza dei fatti".

L'elenco degli interventi previsti dal bando, fornito dal Comune di Palermo:

