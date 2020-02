coronavirus

Effetto coronavirus a Palermo: controlli più estesi e gente che rinuncia alle partenze

Da ieri sera controlli più estesi all'aeroporto di Palermo, il coronavirus inizia a far paura anche in Sicilia.

24/02/2020

Gente che rinuncia a partire per il nord Italia e da ieri sera controlli più estesi all’aeroporto di Palermo. Il coronavirus inizia a far paura anche in Sicilia. Da ieri sera sono stati estesi i controlli ai voli provenienti da Milano, Bergamo e Venezia. Nelle prossime ore Gesap installerà i dispenser con il disinfettante per le mani, attesi anche i termoscanner.

Da un primo bilancio complessivo, sono stati oltre 42 mila i passeggeri in arrivo al Falcone e Borsellino con i voli internazionali (dal 5 febbraio) e da Roma Fiumicino (dal 10 febbraio) sottoposti al controllo contro il coronavirus attraverso la misurazione della temperatura corporea con i termometri a infrarossi dai tecnici del ministero della Salute e dalla Croce Rossa. Dall'esame non sono stati rilevati casi di infezione.

Intanto molti palermitani rinunciano alle partenze verso i territori al momento maggiormente colpiti dal virus.

