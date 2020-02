fake news

Effetto coronavirus: audio bufale sul web

Leoluca Orlando ha segnalato alla polizia postale un caso: l'audio che gira su WhatsApp di una presunta dipendente dell'ospedale Cervello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2020 - 15:49:39 Letto 1086 volte

Dilagano le bufale: Leoluca Orlando ha segnalato alla polizia postale un caso: l'audio che gira su WhatsApp di una presunta dipendente dell'ospedale Cervello circa le condizioni di lavoro nella struttura e circa le condizioni di salute della turista bergamasca.

Al momento non ci sono altre novità sulle condizioni della donna.

Il commento del Sindaco: "Assistiamo oltre ai "lucidi" tentativi di sciacallaggio da parte di chi aumenta il prezzo di beni particolarmente richiesti in queste ore, anche a comportamenti imbecilli, ugualmente se non più gravi, di mitomani o esibizionisti che alimentano la disinformazione e con essa un clima di isteria e paura. Mi auguro che vengano identificati e perseguiti per il danno che stanno creando in queste ore. Mi auguro che tutti collaborino nel non diffondere e bloccare queste "catene" di disinformazione e confido nei media professionali perché contribuiscano a dare informazioni corrette e verificate."

