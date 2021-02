Covid-19

Effetto vaccino anti-Covid, in calo i contagi tra gli operatori sanitari

Trend in diminuzione del numero di casi di coronavirus negli operatori sanitari e nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2021 - 00:04:50 Letto 356 volte

"A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi di coronavirus negli operatori sanitari e nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso". E' quanto segnala l'Istituto superiore di sanità, nell'aggiornamento nazionale del 24 febbraio sull'epidemia di Covid-19.

Un dato che l'Iss evidenzia anche postando un grafico su Twitter. "La curva epidemica dei casi riportati come operatori sanitari e la curva dei casi non riportati come operatori sanitari hanno avuto un andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio - si legge nel passaggio del report che spiega la figura - quando le due curve hanno iniziato a divergere, mostrando un trend visibilmente in calo per gli operatori sanitari a fronte di un trend stazionario, con tendenza a un lieve aumento dall'8 febbraio".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!