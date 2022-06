variante omicron

Effetto variante Omicron 5: dopo 6 settimane risalita di contagi e morti

Dopo 6 settimane consecutive con il segno ''meno'', tornano a salire contagi e decessi per Covid in Italia.

Dopo 6 settimane consecutive con il segno "meno", tornano a salire contagi e decessi per Covid in Italia: sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente (che scontava comunque i pochi tamponi fatti nella festa del 2 giugno), con 73 morti in più. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute della passata settimana 6-12 giugno 2022.

Una risalita che probabilmente conferma anche in Italia la circolazione dell'ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti.

