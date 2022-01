Quirinale

Elezione presidente della Repubblica, fumata nera al terzo scrutinio: aumentano i voti per Mattarella

Il risultato era scontato dopo che quasi tutti i partiti avevano dato ai loro esponenti l'indicazione di votare scheda bianca.

26/01/2022

Fumata nera, a scrutinio ancora in corso, alla terza tornata per l'elezione del presidente della Repubblica. Il risultato era scontato dopo che quasi tutti i partiti avevano dato ai loro esponenti l'indicazione di votare scheda bianca. Si registrano però molti voti per l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Molte preferenze anche per Guido Crosetto, mentre su diverse schede spunta il nome di Pierferdinando Casini.

Fonte: TGCOM24

