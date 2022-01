Quirinale 2022

Elezione Presidente della Repubblica, quarta fumata nera: 441 astenuti

Nella quarta votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica ci sono state 441 astensioni e 261 schede bianche.

27/01/2022

Nella quarta votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica ci sono state 441 astensioni e 261 schede bianche. Voti anche per l'attuale inquilino del Colle Sergio Mattarella (che sale a 166) e per il presidente dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo Nino Di Matteo (56). Otto voti per Luigi Manconi, 6 vanno alla ministra Cartabia, 5 al premier Mario Draghi, 4 ad Amato, 3 a Casini e 2 a Belloni. Le nulle sono state 5, i voti dispersi 20. In tutto i presenti sono stati 981, 540 i votanti. Il quorum da oggi è sceso a quota 505.

