Quirinale 2022

Elezione Presidente della Repubblica, quarta votazione alle 11: quorum scende a 505

Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale.

Corsa al Quirinale, è il giorno della quarta votazione mentre si cerca ancora un accordo sul nome. Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale.

Dopo la terza fumata nera di ieri - con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto - il quorum scende a 505 e non viene del tutto esclusa una fumata bianca.

