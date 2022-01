Quirinale 2022

Elezione Presidente della Repubblica, Renzi: ''Oggi non si chiude, un'altra giornata persa''

''Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso'', dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2022 - 09:30:34 Letto 412 volte

"Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo "questa è una liturgia che andava bene negli anni '40 e '50".

"Non hanno il coraggio di formalizzare una battaglia e rischiano di perdere pezzi di credibilità i leader di centrodestra e centrosinistra. O si pensa all'Italia dei prossimi 7 giorni o si pensa all'Italia dei prossimi sette anni. Se pensi ai sondaggi non sei un leader. Devi avere il coraggio di scegliere. Si arriva all'Italia del 2029. I leader hanno paura, ma non possono perché se hanno paura non sono leader. Non hanno il coraggio di contarsi". Dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda.

Fonte: TGCOM24

