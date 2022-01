Quirinale 2022

Elezione Presidente della Repubblica, Salvini: ''Non proporrò nome di centrosinistra''

''Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica'', dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

27/01/2022

"Gli altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che il centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò io a proporre nomi di sinistra. Prima si fa meglio è. Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, prima di entrare al vertice di coalizione di Centrodestra.

Fonte: TGCOM24

