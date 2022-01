Quirinale 2022

Elezione Presidente della Repubblica, settima votazione in Parlamento: Ancora nessun accordo tra i partiti

Ancora nessun accordo tra i partiti che questa mattina, prima della chiamata, sono tornati a incontrarsi.

29/01/2022

Settima votazione oggi per l'elezione del presidente della Repubblica. Ancora nessun accordo tra i partiti che questa mattina, prima della chiamata, sono tornati a incontrarsi. Fi e Lega verso astensione a primo voto. Astensione o scheda bianca anche per il M5S. Anche oggi, come è già avvenuto ieri, si faranno due votazioni: la prima alle 9:30, la seconda alle 16:30. La presidente del Senato Elisabetta Casellati non è in aula.

Matteo Salvini arrivato alla Camera ha riunito i vertici della Lega. Quindi un vertice con Enrico Letta e Giuseppe Conte. "Se c'è condivisione, un voto chiaro in testa ce l'ho fra un'ora. Ovviamente mi siedo col segretario del Pd, dei 5 Stelle, di Italia Viva... e quindi dovremo essere d'accordo tutti", ha detto il leader della Lega.

Forza Italia, 'centristi' e Iv ancora al lavoro sulla candidatura di Pier Ferdinando Casini. A quanto apprende l'Adnkronos, si stanno verificando condizioni e numeri per vedere se è possibile presentare alle votazioni di oggi il nome dell'ex presidente della Camera che potrebbe essere sostenuto da una maggioranza Ursula senza Lega e Fdi. Ma ancora c'è da lavorare. Matteo Renzi, per dire, tiene ancora la carta coperta e non ha fatto alcun nome all'assemblea dei grandi elettori Iv questa mattina. Restano infatti nodi da sciogliere per le perplessità in parte del Pd e, soprattutto, va sondata la fattibilità sulla tenuta dei 5 Stelle che su Casini non sono mai stati orientati. "Se non ce la fa Casini, resta solo il Mattarella bis", dice una fonte che sta lavorando all'operazione.

Intanto, durante l'assemblea dei grandi elettori Fi, il presidente dei deputati, Paolo Barelli, ha annunciato la partecipazione autonoma di Fi al tavolo di maggioranza. L’orientamento dell’assemblea per la settimana votazione è quello di astenersi.

"Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale", ha detto dal canto suo Enrico Letta ai grandi elettori del Pd.

Antonio Tajani: noi siamo per un candidato politico ma Forza Italia si asterrà.

Fonte: Adnkronos

