Elezioni, 1000 euro di multa per chi porta il cellulare in cabina elettorale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2018 - 12:21:45 Letto 340 volte

Fino a mille euro di multa per chi porta il cellulare in cabina elettorale. È quanto chiarisce il Ministero dell'Interno in vista del voto previsto per domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, quando oltre 50 milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato.

"Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto - spiega il Viminale - la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il 4 marzo gli elettori, quindi, dovranno consegnare il proprio telefono ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Al contrario, "chiunque contravviene a questo divieto - prosegue il Viminale - è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro".

