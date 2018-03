Elezioni 2018

Elezioni 2018, ecco chi sono i grandi esclusi

Una tornata elettorale dalle grandi sorprese quella che si è conclusa qualche ora fa, con nomi eccellenti esclusi e new entry

06/03/2018

Nomi eccellenti esclusi e new entry, una tornata elettorale dalle grandi sorprese quella che si è conclusa qualche ora fa. Tra i grandi esclusi ci sono sicuramente Fabio Giambrone del Pd, ex presidente Gesap, e Gianpiero Cannella di Fratelli d’Italia. Dentro Davide Faraone e probabilmente Fausto Raciti nel Pd. Un seggio garantito per Raffaele Stancanelli, Renato Schifani e Stefania Prestigiacomo.

Ma soprattutto una vittoria larghissima per il Movimento 5 Stelle, che oltre ai 28 eletti all'uninominale piazza 25 parlamentari nella quota proporzionale: un vero exploit, una vittoria netta.

Nel centrodestra ci sono infine tanti ritorni. Da Stancanelli al neo-leghista Carmelo Lo Monte, da Schifani a Francesco Scoma, dalla leghista Giulia Bongiorno alla giovane meloniana Carolina Varchi, tutti i nomi più attesi sono in Parlamento: tanto più che Stefania Prestigiacomo centra l'elezione in due collegi proporzionali, e dunque potrà fare spazio a Nino Germanà a Messina o a Giovanni Mauro a Siracusa-Ragusa.

Liberi e Uguali, ce la fanno solo in tre: il presidente del Senato e leader del partito Pietro Grasso, che approda a Palazzo Madama dalla Sicilia occidentale, il vicepresidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzotto e l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani.

