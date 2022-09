Elezioni Politiche 2022

Elezioni 2022, Meloni: ''Grazie Italia, abbiamo scritto la storia''

''Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara'', così la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Pubblicata il: 26/09/2022

"Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando, all'Hotel Parco dei Principi, i risultati delle elezioni politiche 2022. "Oggi abbiamo scritto la storia" ha scritto su Facebook.

"Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.

A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi.

Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia".

Fonte Immagine: Instagram Giorgia Meloni

