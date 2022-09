Elezioni 2022

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi torna al Senato

Il presidente di Forza Italia ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31%.

26/09/2022

Silvio Berlusconi torna al Senato. Il presidente di Forza Italia ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perelli, assessore alla Cultura del Comune di Seregno.

Monza è la città in cui Berlusconi possiede la squadra di calcio, che ha portato in serie A, e che alle comunali il Pd aveva strappato al centrodestra. Proprio per questo lo scorso 18 settembre Enrico Letta aveva organizzato la "anti-Pontida" con i sindaci Pd.

Fonte: TGCOM24

