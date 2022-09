Elezioni 2022

Elezioni 2022, Umberto Bossi non è stato rieletto in Parlamento dopo 35 anni

Per il fondatore della Lega l'unica possibilità per tornare in Parlamento è il ripescaggio grazie al calcolo dei resti. Ma per il momento è fuori.

27/09/2022

Eletto in Senato per la prima volta nel 1987, e per questo da 35 anni soprannominato "il Senatùr", il fondatore della Lega, Umberto Bossi, rischia di non essere più rieletto in Parlamento.

Il crollo della Lega e l'exploit di Fratelli d'Italia ha infatti fatto infatti saltare tutti i calcoli, e il collegio plurinominale Lombardia 2 della Camera, dove era in lista Bossi, non gli garantisce più il seggio. E per Bossi l'unica speranza di tornare a Roma è il ripescaggio con il calcolo dei resti.

