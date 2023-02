Amministrative 2023

Elezioni amministrative 2023, si vota il 14 e 15 maggio: in Sicilia il 28 e 29

Il Consiglio dei ministri ha fissato la data delle elezioni che coinvolgeranno circa 800 comuni.

24/02/2023

Il Consiglio dei ministri ha fissato per il 14 e 15 maggio la data per il primo turno delle elezioni amministrative 2023 che coinvolgeranno circa 800 comuni chiamati al voto in primavera.

Quelli della Sicilia, però, come aveva previsto alcune settimane fa il governo regionale di Renato Schifani, saranno chiamati al voto tra il 28 e il 29 maggio.

Fonte: Adnkronos

