Elezioni amministrative e referendum, via libera del Consiglio dei ministri si vota il 12 giugno

Il 12 giugno data unica per il primo turno delle amministrative e per il referendum sulla giustizia.

Election day, via libera del Consiglio dei ministri - a quanto si apprende - alla data unica per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Il giorno scelto è il 12 giugno per il primo turno delle amministrative e del referendum, mentre il secondo turno delle amministrative si terrà il 26 giugno.

Comunali

Sono 970 Comuni al voto, di cui 21 sono i capoluoghi di provincia e 4 quelli di Regione: Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro.

Referendum sulla giustizia

I quesiti ammessi dalla Corte costituzionale a febbraio e che saranno oggetto del referendum sono cinque: la riforma del Csm, l'abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.

Fonte: La Repubblica

