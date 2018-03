elezioni

Elezioni, anche in Sicilia trionfa il M5S ma è la regione con la più bassa affluenza

Trionfa il M5S, crolla il Pd e centrodestra prima coalizione, con il boom della Lega che sorpassa Forza Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2018 - 16:54:04 Letto 359 volte

Trionfa il M5S, crolla il Pd e centrodestra prima coalizione, con il boom della Lega che sorpassa Forza Italia. È quello che emerge dai dati delle elezioni. Di fatto, però, esce comunque un Paese spaccato in tre. E una maggioranza lontana per tutti.

Ma mentre lo scenario post elettorale appare confuso, i bookmaker sembrano essere gli unici ad avere le idee chiare nel giorno dopo l'election day. Secondo i quotisti della sigla internazionale Softbet24, il prossimo premier sarà Matteo Salvini. Nelle giocate appena aperte sul nuovo presidente del Consiglio, come riporta Agipronews, il leader della Lega, forte del largo consenso elettorale del suo partito e della coalizione di centrodestra, conduce i giochi a 1,50, mentre Luigi Di Maio è dato a 2,50.

Non bisognerà aspettare molto per vedere la formazione di un nuovo esecutivo, ma si rischia di tornare alle urne in tempi brevi: questo lo scenario disegnato dai bookmaker. Si punta a 1,50 sul giuramento del nuovo Governo entro il prossimo 30 aprile, ma nella giocata sulla durata della legislatura l’opzione che prevale è una vita di un anno o giù di lì. Un nuovo voto nel 2019 viaggia a 1,90, la durata “naturale”, fino al 2023, è a quota altissima, 15 volte la scommessa.

Con 59.800 sezioni scrutinate su 61.401, al Senato il centrodestra si attesta al 37,48%, (Lega 17,79, Fi 14,47, Fratelli d'Italia 4,26, Noi con l'Italia-Udc 1,19); M5S al 32; il centrosinistra al 23,11 (Pd 19,22, +Europa 2,37, Insieme 0,54, Civica popolare 0,50, Svp 0,43); Liberi e uguali 3,25; Potere al popolo 1,05; Casapound 0,84; Il Popolo della famiglia 0,69. Con 59.186 sezioni scrutinate su 61.401, alla Camera il centrodestra è al 36,98 per cento (Lega 17,6, Forza Italia 14, Fratelli d'Italia 4,35, Noi con l'Italia-Udc 1,3); M5S al 32,5; centrosinistra al 23 (Pd 18,8, +Europa 2,56, Insieme 0,58, Civica popolare 0,52, Svp 0,42); Liberi e uguali al 3,42; Potere al popolo all'1,13; Casapound allo 0,94; Il Popolo della famiglia allo 0,66. Secondo i dati sull'affluenza alle urne, diffusi dal Viminale, alle 23 alla Camera ha votato il 72,93%, al Senato il 73,05%. Alle Regionali il 70,87%.

Luigi Di Maio non ha trattenuto l'entusiasmo all'uscita della seconda proiezione e nel video postato su Facebook lo si è visto festeggiare il risultato insieme ad altri esponenti di spicco del Movimento presenti all'Hotel Parco dei Principi. "La prima parola: grazie" ha scritto su Twitter Matteo Salvini che oggi ha sottolineato: "La Lega ha vinto nel centrodestra e rimarrà alla guida del centrodestra". La domanda è ora cosa farà Silvio Berlusconi di fronte all'exploit salviniano. In tanti si chiedono se incasserà il colpo e gli basterà per consolarsi il primato raggiunto dal centrodestra, come coalizione, nonostante il boom grillino. In tanti mettono in guardia dal rischio implosione del partito.

Exploit del M5S anche in Sicilia. Nell'uninominale, il M5S ha vinto tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi vanno tutti ai grillini del siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva perso le elezioni regionali, fermandosi dietro Nello Musumeci. La coalizione di centrodestra è vicino al 30% dei voti, con Forza Italia tra il 20 e il 21%, seguito dalla Lega al 5% circa. Batosta per il centrosinistra che si attesta sul 14-15%.

Ma la Sicilia registra la più bassa affluenza al voto in Italia 62,72% ancora in calo rispetto alle Politiche precedenti quando aveva votato il 64,58% degli elettori. La provincia con la più bassa affluenza è Agrigento col 59,15% seguita da Caltanissetta col 59,4%. Messina è la provincia con l'affluenza più alta 65,25%. A Catania ha votato il 64,09% degli aventi diritto, a Enna il 64,84, a Palermo il 61,47, a Ragusa il 64,69, a Siracusa il 62,03, a Trapani il 63,17%.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!