Elezioni, Caronia: ''Non più rinviabile voto ARS su rappresentanza di genere. Rischio commissariamento o blocco elezioni''

''E' indispensabile che all'ARS si arrivi ad un voto su questo tema, che sgombri il campo da ambiguità e atteggiamenti di facciata'', ha detto Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2021 - 15:04:43 Letto 390 volte

"Il quadro normativo e giurisprudenziale è chiaro e non lascia alcun margine di dubbio: la Regione Siciliana non può sottrarsi ad una modifica della legge elettorale per inserire la doppia preferenza di genere o altre forme di promozione e tutela della rappresentanza di genere nelle istituzioni.

Se così non fosse si rischia di innescare un cortocircuito istituzionale, con la possibilità di un commissariamento o addirittura ricorsi che potrebbero bloccare i processi elettorali.

Ma al di là degli aspetti giuridici e formali, credo che a prevalere debba essere la politica, con l'assunzione di responsabilità dei parlamentari, del Governo della Regione, della Presidenza dell'Assemblea. Chiedo e chiederò a tutti i gruppi parlamentari e a tutti i colleghi deputati di votare al più presto e di farlo con un voto palese volontario, rispetto al quale ognuno si assuma la responsabilità.

Da troppo tempo siamo in un limbo da cui dobbiamo uscire: è indispensabile che all'ARS si arrivi ad un voto su questo tema, che sgombri il campo da ambiguità e atteggiamenti di facciata."

Lo ha dichiarato stamattina Marianna Caronia, intervenendo al dibattito "Rappresentanza di genere: confronto e proposizioni per il raggiungimento della doppia preferenza" promosso a Palermo da un gruppo di associazioni fra cui Arcidonna Onlus, Aidda, Ande e Officium.

