elezioni

Elezioni, Di Maio: ''Se vince il centrodestra il Paese piomba ne caos''

''Speriamo che il 4 marzo la Sicilia possa essere da monito...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2018 - 09:50:53 Letto 325 volte

"Speriamo che il 4 marzo la Sicilia possa essere da monito: perché votare per il centrodestra significa fare piombare il Paese nel caos delle coalizioni, dello scambio di potere e di gente messa a fare l'assessore, senza sapere di cosa si deve occupare". Lo ha affermato Luigi Di Maio, a margine di un incontro nella sede dell'Hub Free Mind Foundy di Acireale, nel Catanese, prima tappa siciliana del suo #Rally per l'Italia.

"Io penso - ha aggiunto Di Maio - che il M5s, proprio sulla scorta del 35% raggiunto in Sicilia, possa arrivare a qualsiasi risultato. Ci credo molto, credo nel fatto che gli italiani ci daranno un ampio consenso che ci permetta di avere la maggioranza. Se non dovessimo raggiungerla, la squadra di governo l'avremo già individuata prima delle elezioni, e quindi - ha ribadito Di Maio - faremo soltanto un appello pubblico ai gruppi parlamentari per convergere sui temi, non sulle poltrone"

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!