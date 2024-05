Elezioni Europee

Elezioni Europee 2024, pubblicata la graduatoria degli scrutatori di Palermo

Elenco scrutatori per le Elezioni europee dell'8 e del 9 giugno 2024.

16/05/2024

La Commissione elettorale comunale, nella giornata di ieri, ha provveduto alla nomina degli scrutatori per le Elezioni europee dell'8 e del 9 giugno 2024, tramite sorteggio in adunanza pubblica negli Uffici dell'Elettorato, siti in piazza Giulio Cesare, 52. Le nomine saranno notificate al domicilio dei sorteggiati.

In caso di grave impedimento, gli interessati dovranno comunicare entro 48 ore dalla notifica la propria indisponibilità all'indirizzo mail presidentiscrutatori@comune.palermo.it al fine di poter consentire all'Ufficio elettorale eventuali sostituzioni.

Link elenco scrutatori.

Fonte: Comune di Palermo

