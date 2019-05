Elezioni Europee

Elezioni Europee, Gelarda: ''Sono soddisfatto, continuo il mio lavoro con più entusiasmo di prima''

''Sono soddisfatto del risultato personale ottenuto con oltre 26 mila preferenze. A Palermo sono stato il più votato della Lega, dopo Salvini'', lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo.

"Sono soddisfatto del risultato personale ottenuto con oltre 26 mila preferenze. A Palermo sono stato il più votato della Lega, dopo Salvini, con quasi 5 mila preferenze, ottimi risultati anche in provincia con quasi 11.500 consensi. Grandi affermazioni ad Agrigento, con 3.000 preferenze, ed a Enna, con 1.500. Ringrazio il leader della Lega, Matteo Salvini, e il senatore Stefano Candiani, commissario del partito in Sicilia, per avermi dato la possibilità di candidarmi. Ancora ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dimostrato fiducia nell’urna e la squadra che mi ha sostenuto in questa difficile campagna elettorale. Faccio gli in bocca al lupo ad Annalisa Tardino e Francesca Donato, che sapranno rappresentare al meglio le istanze dei siciliani al parlamento europeo. Si muoveranno all'interno di una squadra che le sosterrà. Il mio impegno nella Lega continuerà come prima, più forte di prima, nell’esclusivo interesse dei siciliani”.

Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo e responsabile regionale enti locali.

