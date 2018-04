Regionali Molise

Elezioni in Molise, vittoria centrodestra. M5S primo partito regionale, sinistra da archiviare

Ulteriore tassello verso il nuovo governo, Donato Toma nuovo governatore. Bassissima affluenza alle urne

Il centrodestra vince le elezioni regionali in Molise. Donato Toma, sostenuto da nove liste, stacca di netto (44% dei voti con ancora pochi spogli da effettuare) il candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Greco (38,1%), che però ha tenuto testa all'avversario con una sola lista contro nove e con 20 candidati contro 180. Ancora a picco il Pd, con il candidato Carlo Veneziale al 16,8%. Affluenza molto bassa alle urne, al voto il solo 52,16% degli aventi diritto contro il 61,63% delle precedenti elezioni regionali, nel 2013. All'appello mancano ancora le elezioni regionali in Friuli e Valle D'Aosta, ulteriori passi che al Colle ci si auspica possano sbloccare lo stallo.

La vittoria del centrodestra in Molise contribuisce alla configurazione di nuovi scenari di governo, con la consapevolezza della coalizione di essere una forza su larga base e condivisa. All'Adnkronos Donato Toma ribadisce anche l'importanza del ruolo di Forza Italia all'interno del centrodestra rispetto agli alleati: "Forza Italia si sta consolidando leader nella coalizione e rispetto alla Lega, ma tutti i componenti hanno dato il loro apporto importantissimo che ha contribuito al successo". Anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini manda un segnale al M5S, e in una nota scrive: "Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne".

Dal Movimento però la risposta è una reazione d'orgoglio, come dimostra il candidato Andrea Greco: "Siamo passati da due consiglieri a sei - dichiara Greco a caldo - sei persone che si batteranno per difendere le idee del Movimento e soprattutto per rendere onore ai cittadini che ci hanno votato. Io parlerei di risultato storico, non di fallimento".

