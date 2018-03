elezioni

Elezioni, la scheda non va inserita nell'urna

Domenica, dopo aver votato, non sarà più l'elettore a inserire la scheda nell'urna...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2018 - 12:22:06 Letto 394 volte

Domenica, dopo aver votato, non sarà più l'elettore a inserire la scheda nell'urna ma dovrà consegnarla al presidente del seggio, che penserà a infilarla nell'urna. Le schede elettorali saranno fornite a cura del ministero dell'Interno e per la prima volta saranno dotate di un tagliando antifrode con un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Si tratta di una delle novità introdotte dal Rosatellum, la nuova legge elettorale, con la quale voteremo per rinnovare i seggi del Parlamento.

Una volta che l'elettore avrà votato e restituito la scheda ripiegata al presidente del seggio, il tagliando sarà staccato e conservato dagli scrutatori, che controlleranno se il numero del tagliando è lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore. Solo dopo tale controllo, il presidente del seggio inserirà la scheda nell'urna.

Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza, è possibile rivotare. Se l'elettore si rende conto di aver sbagliato nel votare, può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le "schede deteriorate".

