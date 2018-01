elezioni

Elezioni, Leoluca Orlando: ''Ho deciso di votare per il Pd''

Leoluca Orlando spezza rompe gli indugi...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 25/01/2018 - 17:35:29 Letto 344 volte

Leoluca Orlando spezza rompe gli indugi e a pochi giorni dalla chiusura delle liste per le Politiche, nel corso di una conferenza stampa indetta a Palazzo delle Aquile, comunica: “Voglio comunicare a tutti una mia scelta personale. Resto sempre convinto che il mio partito si chiama Palermo però ho deciso di comunicare la scelta di votare per il Partito democratico e di aderire al Pd - sottolinea Orlando - il Pd è un partito senza populismi, al contrario ovviamente del M5S e di Berlusconi. Chiedo a tutta la squadra di dare un seguito agli impegni presi a giugno”.

Orlando prosegue: “Si apre a un dibattito sul programma. Può anche essere che qualcuno non si senta attrezzato per questa sfida politica e quindi dà un contributo da cittadino, da tecnico. Se la domanda è se ci può essere una rimodulazione della giunta la risposta è sì, ma non lo faremo stasera - precisa il primo cittadino di Palermo - abbiamo tempo per lavorare serenamente e bene”.

Assieme a Leoluca Orlando c’è Fabio Giambrone, il presidente di Gesap conferma la sua scelta di aderire al Pd: “La scelta l'ho fatta anch'io - dice Giambrone - sono a disposizione per fare tutto ciò che serve. Io aderisco oggi al Partito democratico. Il resto non lo decido io ma altri".

