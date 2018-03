astensionismo

Elezioni, lo spetto dell'astensionismo minaccia tutti i partiti

Il grande giorno è arrivato e a sfidarsi non saranno solamente i partiti in corsa per queste elezioni politiche, ma ancora una volta entra in gioco l'astensionismo

Le analisi statistiche dimostrano che il fenomeno dell'astensionismo è andato crescendo in Italia a partire dagli anni settanta. Dall'iniziale astensionismo del 6,6% degli elettori alle politiche del 1976, considerando anche i cosiddetti voti inespressi, cioè le schede bianche e nulle, in tempi recenti si è arrivati alla non partecipazione al voto di circa un elettore su cinque. Ma oggi la maggior parte degli astensionisti non si reca alle urne o consegna scheda nulla, semplicemente perché non sa per chi o per quale partito votare. O semplicemente perché gli astensionisti sono stanchi di elargire voti e poi vedere tradite le loro aspettative. L'analisi politologica ha identificato le cause del fenomeno innanzitutto nel progressivo sfaldamento dei partiti e delle loro organizzazioni politiche sul territorio che ha fatto mancare la mobilitazione degli elettori e quel senso di identificazione con il programma politico del partito di appartenenza che si traduceva in un'alta partecipazione al voto.

Le amministrative del 2016, così come quelle del 2017, hanno ulteriormente evidenziato il crollo della partecipazione al voto. E se si guarda alle regionali siciliane, ha votato soltanto il 46 per cento dei siciliani. Ed è proprio in Sicilia che si trova un comune che incarna alla perfezione l’astensionismo. Si tratta di Palma di Montechiaro, paese dell’Agrigentino che negli ultimi anni ha visto praticamente trionfare il “partito” del non voto. Nel 2008, per le elezioni politiche, i votanti per la Camera sono stati del 64 per cento. Cinque anni dopo, il dato è precipitato al 51,81 per cento. Drammatico, invece, il dato delle ultime elezioni: lo scorso novembre, per le Regionali, sono andati alle urne appena il 28,63 per cento degli aventi diritto.

Ma perché i cittadini decidono di non recarsi alle urne a votare? Tra le motivazioni del non voto vi è certamente la sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni. Sono tante le persone che dichiarano di non aver nessun tipo di fiducia nei confronti dei partiti politici. È evidente, quindi, che nonostante le cause del non voto possano essere tante, in Italia il clima di sfiducia nei confronti dell’istituzioni ha un peso notevole nella questione. A questo si aggiungono anche la tendenza a partecipare solo alle tornate elettorali ritenute più importanti, la forte somiglianza tra proposte e idee dei vari candidati e delle diversi coalizioni, con la conseguenza che la vittoria di uno o dell’atro avrebbe uno scarso impatto sulla vita dei cittadini e la crisi dei partiti, i quali ormai non riescono più a mobilitare gli elettori e portarli alle urne.

Qualunque sia il risultato della tornata elettorale di domani, una cosa è certa: l'astensionismo, per tutte le coalizioni è un avversario che sarà difficile da battere.

