Maria Elena Boschi oggi a Palermo è intervenuta durante un incontro relativo al futuro delle donne e ha affrontato anche il tema delle elezioni del prossimo 4 marzo. “Abbiamo ancora due settimane di campagna elettorale e saranno decisive perché ci sono milioni di italiani che ancora non hanno deciso se andare a votare e per chi”. Ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio commentando i sondaggi elettorali che danno il Pd ancora indietro rispetto al centrodestra e al M5S.

“Sappiamo che le campagne elettorali si decidono negli ultimi giorni - ha proseguito - Anche il Pd nel 2013 era super favorito e poi siamo riusciti a vincere al fotofinish, quindi non è detto che i sondaggi di oggi siano affidabili. Siamo convinti che saremo il primo partito in Italia, il pattino più votato nel Paese e quindi stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. Pensiamo che la sfida sia ancora aperta - ha proseguito - Siamo il centrodestra che il M5S sono nostri avversari e i tre blocchi (le due coalizioni e i Pentastellati) sono abbastanza equilibrati”.

