Elezioni, partiti divisi e guerra nelle coalizioni: liste pronte per essere presentate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2018 - 12:40:53 Letto 373 volte

Le elezioni del 4 marzo sembrano procedere con un clima di scissioni e guerre all’interno dei partiti e tra le stesse coalizioni.

Il partito che appare subito più diviso è il Pd, dove Matteo Renzi ha “eliminato” gli oppositori interni. In Sicilia non c’è spazio per Crocetta e Lumi, ma neanche per gli uomini di Cracolici, che promette diaspore e scissioni dopo le elezioni nonostante a livello nazionale un altro leader di opposizione come il Ministro Andrea Orlando abbia detto che non è questo il momento delle polemiche. Intanto trovano spazio alcuni alleati come Salvatore Cardinale di “Sicilia Futura”, che torna a piazzare la figlia.

A destra la colazione deve rinunciare a Marco Campione indicato ad Agrigento ma che rifiuta. Il Presidente di Girgenti acque è fra gli indagati nella maxi inchiesta che riguarda proprio la società di gestione idrica. Ma il problema più grosso Miccichè lo ha a Trapani con il senatore D’Alì che è nell’elenco dei candidati ma annuncia la sua polemica rinuncia. “Non essendo stata convocata alcuna riunione del partito di Forza Italia in Sicilia per le candidature, apprendo da notizie di stampa della definitiva composizione di listini bloccati di Forza Italia in Sicilia, che mortificano la Sicilia e, in particolare, la provincia di Trapani. Invito il coordinatore regionale Miccichè, che non manca occasione per mortificare il sottoscritto e i nostri elettori, – conclude – a non disporre della mia candidatura”.

In casa 5 stelle Ornella Bertorotta finisce in una inchiesta e rinuncia alla corsa per la rielezione così scatta la candidatura del primo dei supplenti scelti durante le Parlamentarie 5 stelle. Anche a Palermo subentra uno dei supplenti, Fabio Trentacoste al posto di Alberto Samonà escluso dai garanti dopo le verifiche, ma non si conosce il motivo. Continua, intanto, la polemica generale degli esclusi che dal Movimento non ricevono risposte.

Infine, a Palermo Pietro Grasso ha aperto la campagna elettorale di Liberi e Uguali. Neanche lì mancano le liti sulle scelte e sui nomi ma il Presidente del Senato non si scompone e lancia dal teatro Santa Cecilia la sua ricetta per l’Italia con un partito dato dai sondaggi al momento fra il 6 e il 7%.

Il termine per la presentazione delle liste scade domani alle 20 e sicuramente prima di allora non mancheranno ulteriori polemiche.

