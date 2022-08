Elezioni Politiche

Elezioni Politiche 2022, oggi ultimo giorno per le candidature: stop alle 20

Oggi è l'ultimo giorno per candidarsi al Parlamento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2022 - 09:26:42 Letto 843 volte

È l'ultimo giorno per candidarsi al Parlamento. Corti di Appello e Tribunali resteranno aperte in ogni Regione fino alle 20, termine ultimo dopo il quale partirà la verifica sulla regolarità delle candidature depositate. I tre magistrati nominati dai presidenti di Corte di Appello e Tribunali, di cui uno con funzioni di presidente, avranno poi massimo 48 ore (martedì e mercoledì) per dare il nulla osta definitivo alle candidature al nuovo Parlamento.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!