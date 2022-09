Elezioni Politiche 2022

Elezioni politiche, Berlusconi contro Renzi e Calenda: ''Sono il quarto polo, sono destinati all'irrilevanza''

''Non essendo alleati con nessuno eleggeranno una piccola pattuglia di parlamentari e resteranno all'opposizione dentro la quale non eserciteranno nessun ruolo'', ha detto Silvio Berlusconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2022 - 10:59:01 Letto 701 volte

"Renzi e Calenda sono il quarto polo, il più piccolo, sono destinati all'irrilevanza. Per quanti voti possano prendere, non essendo alleati con nessuno eleggeranno una piccola pattuglia di parlamentari e resteranno all'opposizione dentro la quale non eserciteranno nessun ruolo, perché la guida dell'opposizione spetterà al Pd". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5.

"Non capisco come un elettore moderato possa sprecare il suo voto riservandolo a loro, che non saranno mai ago della bilancia. L'unico volto utile moderato è quello per Forza Italia", ha aggiunto il leader di Forza Italia.

Ancora un governo Draghi con una ampia maggioranza dopo le elezioni? "E' del tutto impossibile che il centrodestra non abbia i numeri parlamentari per governare. Tuttavia il nostro governo cercherà un rapporto costruttivo con l'opposizione e chiamerà a raccolta le energie migliori del Paese al di là e al di fuori della politica", le parole del Cav.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!