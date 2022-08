Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Berlusconi: ''Molti italiani si riconoscono in un centro alternativo alla sinistra''

Berlusconi ha sottolineato come il suo partito ''porti avanti con coerenza i valori cristiani e popolari''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/08/2022 - 00:02:00 Letto 1037 volte

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in un post su Facebook si è detto sicuro che "molti italiani, molti di più di quelli che già votano Forza Italia, si riconoscano in un centro alternativo alla sinistra, il centro del Partito Popolare Europeo". Ringraziando le numerose associazioni cattoliche che hanno invitato a votare per Fi, Berlusconi ha sottolineato come il suo partito "porti avanti con coerenza i valori cristiani e popolari".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!