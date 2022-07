Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Berlusconi: ''Scendo in campo anche stavolta, sarà Forza Italia a indicare il premier''

''Scendo in campo anche stavolta''. E sottolinea: ''Nel nostro programma chi cambia casacca va a casa''.

“Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell'indicare noi con il loro voto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro.

L'esito del vertice di centrodestra potrebbe essere messo in discussione dalla scelta dei candidati premier? "No, non credo perché io lì rappresento l’esperienza, la saggezza, vorrei dire anche la coerenza" ha replicato il Cavaliere.

"Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona - ha rimarcato - una campagna molto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza Italia ad essere la colonna principale del centrodestra".

"Io penso che noi riusciremo con una presenza importante in questa campagna elettorale a spiegare tante cose agli italiani e credo che questo sarà molto utile al nostro Paese. Con Forza Italia - ha ribadito Berlusconi - conto di arrivare al 20%”.

Il leader di Forza Italia ha spiegato che farà "campagna anche sui social network e con delle presenze due volte alla settimana su Internet con dichiarazioni sui social non superiori a 3 minuti, quindi molto concentrate. Credo non ci saranno comizi, almeno considero inutili le presenze territoriali. Farò interviste sui quotidiani, spero ogni giorno, e sarò in radio", ha aggiunto.

