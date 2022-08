Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Di Maio: ''In una coalizione deve prevalere il rispetto reciproco''

''Impegno Civico vuole costruire, è una comunità fatta di persone determinate'', dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2022 - 07:04:00 Letto 770 volte

Impegno Civico "vuole costruire, è una comunità fatta di persone determinate, pazienti, pronte a dare il massimo, ma la nostra comunità pretende rispetto e parità di trattamento". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo che in caso contrario "viene meno il principio fondante di una coalizione. E in una coalizione deve prevalere il rispetto reciproco, verso tutti coloro che ne fanno parte. Sin dall'inizio, abbiamo avuto l'obiettivo di costruire una coalizione compatta e omogenea per fermare la deriva estremista rappresentata dai partiti che, per interessi personali, hanno fatto cadere il governo".

Fonte: TGCOM24

