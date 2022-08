Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Di Maio: ''Serve una coalizione unita, non accetteremo altri attacchi''

''Ci aspettiamo pari dignità e rispetto dentro la coalizione, non accetteremo altri attacchi e discriminazioni da parte di nessuno'', ha detto Luigi Di Maio.

06/08/2022

"Ci aspettiamo pari dignità e rispetto dentro la coalizione, non accetteremo altri attacchi e discriminazioni da parte di nessuno. Serve una coalizione unita e larga e lavoreremo in maniera costruttiva, ma non deve venir meno il rispetto". Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico, in una giornata ricca di fibrillazioni per il centrosinistra in vista delle elezioni politiche 2022, in programma il 25 settembre.

Fonte: Adnkronos

