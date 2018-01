elezioni politiche

Elezioni politiche: i ''vip'' non politici che si candidano

Per le prossime elezioni nazionali tanti sono i nomi noti che si stanno facendo avanti che hanno deciso di mettersi in gioco: manager, giornalisti e chi più ne ha più ne metta...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2018 - 12:19:27 Letto 403 volte

Per le prossime elezioni nazionali tanti sono i nomi noti che si stanno facendo avanti che hanno deciso di mettersi in gioco: manager, giornalisti e chi più ne ha più ne metta.

I candidati di Forza Italia: l’imprenditore Paolo Damilano, manager e uomini di fiducia di Silvio Berlusconi, come Adriano Galliani, il giornalista Alessandro Sallusti, ma anche personaggi dello spettacolo, come Al Bano e Toto Cutugno, ma per loro si ipotizza una candidatura all'estero. Giorgio Calabrese, 66 anni, medico nutrizionista volto noto in tv, presidente della sezione sicurezza alimentare del Cnsa del ministero della Salute, e Francesco Ferri, imprenditore di 42 anni, nonché l’uomo scelto da Silvio Berlusconi per guidare il Centro studi liberale.

I candidati del M5S: Gianluigi Paragone, che è stato direttore di Libero e La Padania, Elio Lannutti, presidente dell'associazione contro il monopolio delle banche, Adusbef, già senatore con l'Italia dei Valori. Emilio Carelli, l'ex direttore di Skytg24 e storico mezzo busto del Tg5al Movimento. Altro volto noto della tv è l'inviato della trasmissione le "Iene", Dino Giarrusso. E infine, Gregorio De Falco, colui che ordinò all'ex comandante Francesco Schettino di risalire sulla Costa Concordia durante il naufragio.

I candidati del Pd: Lucia Annibali, l'avvocato di Pesaro sfregiato con l'acido dall'ex. Mauro Berruto, allenatore di pallavolo ed ex tecnico della Nazionale maschile. Il professore del San Raffaele, Roberto Burioni. Il medico pediatra, Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra nell'85.

Questi i nomi dei “vip” che dovrebbero scenderer in campo per le prossime politiche che, scusando il gioco di parole, di politica hanno bene poco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!