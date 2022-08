flat tax

Elezioni politiche, la proposta di Salvini: ''Estendere flat tax per autonomi e introdurla per lavoratori e pensionati''

La Lega propone di estendere la flat tax fino a 100mila per gli autonomi e di introdurla per lavoratori e pensionati fino a 70mila euro di reddito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/08/2022 - 00:05:13 Letto 816 volte

La Lega propone di estendere la flat tax fino a 100mila per gli autonomi e di introdurla per lavoratori e pensionati fino a 70mila euro di reddito. Lo annuncia Matteo Salvini, affermando: "Mentre il Pd propone tasse sulla casa e patrimoniali, noi facciamo il contrario. La flat tax è già realtà per le partite Iva che fatturano fino a 65 mila euro. I soldi si trovano dalla delega fiscale, che già ha stanziato 9 miliardi di euro per la riforma Irpef e dal taglio di alcuni sprechi del Reddito di cittadinanza, che da solo costa 9 miliardi agli italiani".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!