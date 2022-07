Elezioni politiche 2022

Elezioni politiche, Letta: ''Noi o Meloni, non ci sarà pareggio''

''Non c'è pareggio, o vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi'', ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2022 - 10:04:50 Letto 773 volte

"Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. Non c'è pareggio, o vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale.

"La scelta è fra noi e Meloni", ha quindi aggiunto.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!