Elezioni politiche, Letta: ''Salvini pro Putin pericolo per l'Italia. Centrodestra e Meloni ambigui''

''Salvini ha detto cose che nemmeno Putin direbbe, svelando la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza a Putin'', ha detto Enrico Letta.

"Gravissime le affermazioni di Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia". Lo dice il segretario del Partito democratico Enrico Letta parlando con i cronisti alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. "Salvini ha detto cose che nemmeno Putin direbbe, svelando la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza a Putin".

"E il fatto che la coalizione di centrodestra - aggiunge - checché ne dica la Meloni, ha una scelta che è profondamente ambigua, su una delle questioni oggi più importanti, quella del'aggressione russa all'Ucraina. Salvini vicino a Putin, pro Putin, che sostiene le tesi di Putin, è un vero pericolo per il nostro Paese".

"Credo che Putin non l'avrebbe detta meglio" twitta in risposta al cinguettio di Salvini che ha scritto: "Le sanzioni stanno funzionando? No".

"Le parole di oggi di Salvini nel video di 50 secondi sono parole dette anche bene, ma è esattamente la tesi di Putin, è la traduzione in italiano di quello che oggi teorizza Putin. Evidentemente è una scelta che è contro di noi, e l'idea che diamo il governo del nostro paese in mano alle quinte colonne del putinismo in Italia, è un argomento in più per combattere fino alla fine, voto per voto, casa per casa, strada per strada".

