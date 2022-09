Elezioni Politiche 2022

Elezioni politiche, Salvini: ''Ponte sullo Stretto sarà realtà, ai siciliani costa di più non farlo''

''Certo, non è la soluzione di tutti i mali dei siciliani perché occorrono strade, ferrovie. Qua ci sono due terzi di ferrovie che vanno a gasolio'', ha detto Matteo Salvini a Catania.

Pubblicata il: 17/09/2022

"Qua in Sicilia la Lega vince con il Centrodestra e quindi il Ponte sullo Stretto è nel programma. Ai siciliani costa di più non farlo che farlo. Oltretutto il Ponte permette di collegare Palermo a Roma in poche ore. Certo, non è la soluzione di tutti i mali dei siciliani perché occorrono strade, ferrovie. Qua ci sono due terzi di ferrovie che vanno a gasolio. Anche le Ferrovie dello Stato dovranno fare il loro. Siccome quando prendo un impegno lo porto fino in fondo, il Ponte sarà realtà". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania.

Fonte: Ansa

