Elezioni Politiche, Zingaretti: ''Serve unità con sinistra e ambientalisti, evitando un governo Meloni''

''Importante fare di tutto affinché tutta la sinistra e gli ambientalisti siano uniti in questo obiettivo'', afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

04/08/2022

"La lotta alle disuguaglianze e per una vera sostenibilità ambientale passa per la sconfitta delle destre, evitando un governo Meloni". È quanto afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aggiungendo che è "importante fare di tutto affinché tutta la sinistra e gli ambientalisti siano uniti in questo obiettivo. In coerenza con questa sfida è importante anche da parte nostra dare dei segnali chiari e sono certo che questa è la strada che si seguirà".

