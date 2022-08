Elezioni Regionali Sicilia 2022

Elezioni Regionali Sicilia, Calenda presenta il candidato Armao: ''E' l'uomo giusto per fare governatore''

''Lavoreremo per completare quello che Draghi ha iniziato: il Pnrr, di cui la Sicilia è la principale beneficiaria in termini di fondi da spendere'', ha detto Gaetano Armao.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2022 - 00:24:16 Letto 659 volte

"La Sicilia ha bisogno di capacità amministrative. Gaetano Armao ha tutte le competenze e la nostra squadra ha tutte le esperienze che servono". A dirlo è Carlo Calenda leader del Terzo Polo nel corso della presentazione del candidato presidente della Regione Siciliana.

"Cerchiamo di offrire qui, come in Italia, un percorso di serietà che parta dalla capacità di spendere i fondi del Pnrr. - ha aggiunto Armao - Lanciamo la sfida del terzo polo non solo a livello nazionale ma anche in Sicilia con Gaetano Armao, persona di grande serietà e qualità, candidato presidente. Lavoreremo per completare quello che Draghi ha iniziato: il Pnrr, di cui la Sicilia è la principale beneficiaria in termini di fondi da spendere".

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Carlo Calenda

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!