''Elezioni'' vertici, estorsioni, controllo del territorio: colpito clan mafioso di Santa Maria di Gesù. Ecco i nomi *FOTO*

Questa mattina, a Palermo, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 27 persone indagate per partecipazione ad associazione di tipo mafioso...

Questa mattina, a Palermo, i Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 27 persone indagate per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (famiglia di cosa nostra di Santa Maria di Gesù), estorsione, traffico di stupefacenti, rissa, furto, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Nella circostanza è stato sottoposto a sequestro preventivo un bar, con inclusa attività di esercizio delle scommesse, ubicato in Palermo e del valore di 200.000,00 euro.

Le attività tecniche svolte nell’ambito dell’indagine FALCO hanno consentito di individuare con precisione ruoli, gerarchie, dialettiche e controversie della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, nonché di documentare diversi reati commessi dagli indagati.

La complessiva analisi delle acquisizioni ha permesso di evidenziare che gli associati hanno:

curato la riorganizzazione dell’articolazione mafiosa e le relative elezioni dei vertici;

profuso ogni sforzo al fine di ottenere un ferreo e penetrante controllo del territorio;

fatto ricorso sistematico alla violenza quale strumento per la realizzazione degli obiettivi dell’associazione;

operato al fine di ottenere un completo assoggettamento alla pratica estorsiva delle varie entità economico-commerciali del territorio;

provveduto a svolgere attività di sostegno e mutua assistenza ai sodali, compresi i detenuti, attraverso la distribuzione dei proventi delittuosi.

Il processo di riorganizzazione e il “sistema elettorale mafioso”

L’ indagine ha consentito di riscontrare l’intero processo di riorganizzazione della famiglia di Santa Maria di Gesù che vede tra gli affiliati Greco Giuseppe (già condannato per associazione mafiosa, tratto in arresto dal ROS con l’indagine TORRE DEI DIAVOLI quale reggente della citata famiglia), Messina Gaetano (consigliere della famiglia), Gambino NataleGiuseppe (sottocapo), Profeta Salvatore (di fatto consigliere del reggente), Profeta Antonino, Contorno Giuseppe, Pedalino Francesco (capo decina), Vernengo Cosimo cl. 64, Vernengo Cosimo cl. 66, Lo Iacono Salvatore, Gregoli Salvatore e Mondino Girolamo.

In particolare è stata documentata un’attività tipica di cosa nostra, in passato descritta soltanto dai primi collaboratori di Giustizia, ovvero l’elezione dei rappresentanti mediante un sistema elettivo a cui hanno aderito tutti gli uomini d’onore della famiglia.

Attraverso lo stretto monitoraggio degli affiliati, a settembre del 2015 sono state documentate le fasi precedenti, concomitanti e successive ad una importante riunione svoltasi il 10.09.2015 presso un ristorante palermitano durante la quale sono state formalizzate le cariche interne della famiglia di Santa Maria di Gesù.

Alla presenza di almeno 12 uomini d’onore, Greco Giuseppe veniva confermato reggentementre Gambino Natale Giuseppe e Messina Gaetano divenivano rispettivamente sottocapo e consigliere.

Ottenevano invece la carica di capodecina sia Pedalino Francesco che Taormina Mario.

Profeta Antonino, pur in assenza di un incarico formale, veniva presentato come rappresentante di Greco Giuseppe mentre Profeta Salvatore sceglieva di non concorrere per alcun ruolo sia per l’età avanzata che per non sottrarre posti ai citati sodali.

Le procedure di elezione, ad imitazione delle vere competizioni politiche, sarebbero tuttora basate su una preliminare attività di propaganda a favore dei candidati, anche se in realtà non vi sarebbe stato nella circostanza un vero e proprio antagonista alla figura di Greco Giuseppe che, in funzione della carica di reggente già assunta, avrebbe ottenuto da subito il consenso degli affiliati più autorevoli, tra i quali lo stesso Profeta Salvatore il quale si è offerto di appoggiare Greco Giuseppe probabilmente per la sua parentela con il collaboratore Vincenzo Scarantino, certamente ingombrante, e per via dell’età avanzata.

Dopo l’attività di propaganda è stata disvelata la vera e propria elezione. In sintesi essa è avvenuta attraverso il voto di tutti gli affiliati che esprimerebbero la preferenza a scrutinio palese (“ad alzata di mano... per vedere l’amico”) anche se nel passato si ricorreva ad urne consegnate ai capodecina per la raccolta tra i soldati. La procedura elettiva avverrebbe oggi solo per le cariche di capofamiglia/reggente e consigliere, mentre le nomine per i ruoli disottocapo e capodecina sarebbero riservate allo stesso principale in precedenza eletto.

Se la base dell’organizzazione esprimerebbe i vertici, il capofamiglia/reggente designerebbe a suo insindacabile giudizio i propri collaboratori. Secondo tale principio si inquadra l’assegnazione a Profeta Antonino di un incarico fiduciario al di fuori delle funzioni tradizionali ed alle dirette dipendenze del vertice che l’avrebbe autorizzato ad eludere le rigide regole della gerarchia mafiosa e l’obbligo di informazione dei quadri immediatamente superiori.

Il quadro investigativo si è arricchito di interessanti riferimenti al periodo precedente la 2aguerra di mafia allorquando le elezioni costituivano un mero fatto formale, essendo la carica di capofamiglia (e capomandamento) di pertinenza esclusiva dello storico esponente Bontate Stefano inteso il principe di Villagrazia e/o il Falco, poi ucciso il 23.04.81.

Il ricordo della assoluta autorità di Bontate, benché vittima del tradimento dei suoi stessi collaboratori schieratisi con i corleonesi, si è rivelata circostanza ancora presente a distanza di molti anni tra gli attuali indagati che hanno stigmatizzato come “il generale non ne ha vinto mai guerra senza soldati”, esaltando la forza della famiglia come entità (tutti siamo utili e nessuno è... indispensabile!) in grado di imporsi all’interno ed all’esterno (l’unica legge che conosci tu... è quella del più forte!).

Il riordino dell’organizzazione era divenuto necessario dopo l’eliminazione violenta nel settembre 2011 di Calascibetta Giuseppe, a seguito di contrasti nella cattiva gestione della cassa comune, con la contestuale carica protempore assunta da parte di Greco Giuseppe.

Le fasi di fibrillazione registrate in quel frangente avevano determinato la necessità di una formalizzazione dello status quo, al fine di legittimare i rapporti di forza interni alla famiglia.

In tale ottica era imprescindibile l’esigenza di palesare la capacità di estrinsecazione della forza da parte del gruppo di vertice, al fine sia di congelare la posizione di supremazia annichilendo eventuali oppositori sia di riaffermare il controllo sul territorio di influenza, punendo anche iniziative di soggetti legati alla medesima compagine mafiosa senza che fossero preventivamente autorizzate.

In merito sono stati documentati violenti atti intimidatori, sfociati in risse e financo in un omicidio.

In tal senso è stato accertato il pieno coinvolgimento dell’articolazione mafiosa nell’agguato mortale consumato ai danni di Sciacchitano Salvatore, ucciso il 03.10.2015 in quanto reo di aver partecipato, solo poche ore prima ed in compagnia di Urso Francesco (figlio e nipote degli uomini d’onore Urso Giuseppe inteso Franco e Vernengo Cosimo cl. 64, entrambi oggi tratti in arresto), al ferimento di Cona Luigi, soggetto legato al medesimo sodalizio pur non essendone organico.

Del pari, il riconoscimento esterno dell’associazione è stato espresso anche da imprenditori che, in linea con la ricostruzione giurisprudenziale della figura dell’ “imprenditore colluso”, hanno fatto ricorso agli indagati al fine di ottenere la commissione di lavori presso terzi.

Ai minori livelli della famiglia, anche se talvolta accompagnati da soggetti di maggior peso criminale, era inoltre delegato anche l’esercizio della violenza necessario per esercitare il controllo sul territorio e, in tal senso, è stato documentato un pestaggio ai danni di un soggetto non identificato a cui partecipavano Tinnirello Giuseppe, Scarantino Lorenzo e Profeta Antonino, Raggiunti poi da Pedalino Francesco.

Le intercettazioni, eseguite in luoghi considerati assolutamente sicuri dagli indagati, hanno inoltre consentito di avere cognizione del ferreo ed ortodosso rispetto delle regole di cosa nostra.

Profeta Salvatore e Gambino Giuseppe Natale si sono profusi in vere e proprie lezioni di mafia da impartire ai più giovani affiliati, con riferimento a regole di comportamento e di interrelazione gerarchica.

Proprio in occasione di un rimprovero mosso da Greco Giuseppe a Gambino, relativamente ad una estorsione affidatagli, le propalazioni utilizzate dal rimproverato per discolparsi hanno rappresentato il primo caso in cui indagati intercettati hanno esplicitato l’esistenza in termini di cosa nostra, peraltro invocandola come entità d’appartenenza di supremo e incondizionato rispetto e in ossequio alla quale l’affiliato mai avrebbe disatteso gli ordini ricevuti (“Quando parliamo di cosa nostra… parliamo di cosa nostra! Quando dobbiamo babbiare …babbiamo!”).

La rigidità del dettame mafioso è estesa, nelle risultanze investigative, all’operoso sostentamento dei detenuti e dei familiari, in ossequio ad un dovere imprescindibile, a cui poter assolvere attraverso gli introiti provenienti dalle estorsioni.

Sono state in tal senso puntualmente documentate le dazioni di denaro in favore della coniuge di Greco Carlo, fratello di Giuseppe, storico capo mandamento attualmente detenuto all’ergastolo.

Le intercettazioni, infine, rivelavano l’esistenza di una cassa comune gestita per conto dell’intera famiglia; in merito è stato possibile documentarne il passaggio da Gambino Giuseppe Natale a Pedalino Francesco in seguito alla determinazione delle cariche e dei ruoli e, dopo l’arresto di Pedalino, a Cocco Pietro il quale provvedeva a registrare entrate e uscite e a custodire il denaro occultandolo.

I destinatari della misura cautelare sono:

Cocco Pietro, 58enne di Palermo;

Confalone Giuseppe, 47enne di Palermo;

Contorno Giuseppe, 69enne di Palermo;

Lo Iacono Salvatore, 55enne di Palermo;

Messina Gaetano, 52enne di Palermo;

Palumbo Antonino, 44enne di Palermo, residente a Monreale (PA);

Prestigiacomo Pasquale, 64enne di Palermo;

Tinnirello Antonino, 57enne di Palermo;

Tinnirello Giuseppe, 29enne di Palermo;

Urso Giuseppe, 58enne di Palermo;

Vernengo Cosimo, 51enne di Avola, residente a Palermo;

Gambino Natale Giuseppe, 59enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di “Pasquale Mandato” Secondigliano – Napoli;

Gregoli Salvatore, 59enne Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di “Pagliarelli” - Palermo;

Pedalino Gabriele, 21enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di - Prato;

Pedalino Francesco, 39enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di - Terni;

Profeta Antonino, 28enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di "N.C." - Voghera;

Profeta Salvatore, 72enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;

Scarantino Lorenzo, 23enne di Palermo, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di "Pagliarelli" - Palermo;

Binario Salvatore, 34enne di Palermo;

Fascella Francesco, 79enne di Palermo;

Gambino Giuseppe, 84enne di Palermo;

Ilardi Antonino, 75enne di Palermo;

Immesi Francesco, 28enne di Palermo;

La Mattina Antonino, 25enne di Palermo;

Mondino Girolamo, 83enne di Palermo;

Pizzo Christian, 24enne di Palermo;

Vernengo Cosimo, 53enne di Palermo, detenuto agli arresti domiciliari.

